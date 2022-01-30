Пижонство Медведева сделало Надаля самым великим теннисистом в истории. Победа у россиянина была в кармане

Две недели первого в сезоне турнира Большого шлема пролетели практически незаметно, а отсутствие в сетке Новака Джоковича ничуть не убавило зрелищности Australian Open. Победительница женской части турнира определилась вчера: титул удалось взять первой ракетке мира — австралийке Эшли Барти, которая доказала свое звание фаворита этого Шлема. На пути к финалу она не проиграла ни сета, а в финале расправилась с американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3 7:6 (7:2), отыгравшись во втором сете со счета 1:5. Барти взяла третий титул Большого шлема: для полной коллекции ей не хватает лишь выиграть US Open. И впервые за 4 десятка лет в одиночном разряде на Australian Open победила австралийка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZT7EL8BSo7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZT7EL8BSo7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZT7EL8BSo7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В последний день турнира все внимание зрителей было приковано к мужскому финалу — матч Рафаэля Надаля и Даниила Медведева должен был стать эпичным завершением австралийского мейджора. До сегодняшнего матча теннисисты встречались между собой 4 раза — испанец вел со счетом 3:1. Их мощную битву на US Open 2019 в финале помнят все: тогда россиянин вышел в свой первый финал турнира Большого шлема, сумел отыграться с 0:2 по сетам, но все же упустил победу и позволил испанцу заработать 19-й титул Большого шлема в карьере. Но статусы игроков тогда кардинально отличались от нынешних: Надаль приехал в США в статусе второй ракетки мира, а Медведев в качестве дебютанта топ-10.

Сейчас ситуация изменилась: Даниил вышел в финал Australian Open второй год подряд, имея за плечами победу на US Open 2021 с обыгранным в финале Джоковичем и вторую позицию в рейтинге. Надаль же пропустил часть предыдущего сезона из-за травм, да и в Австралию он приехал не в качестве главного фаворита. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале Итогового турнира в конце 2020-го: Медведев обыграл испанца со счетом 2:1 и вышел в финал, где справился с Домиником Тимом и забрал титул. И если в 2019 очевидным фаворитом в матче был Надаль, то сейчас ситуация изменилась и букмекеры по всему миру ставили на победу Даниила. Ему предстояло не только попытаться взять второй титул Большого шлема подряд, но и взять реванш на поражение на US Open.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZWSEo8PRaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZWSEo8PRaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZWSEo8PRaO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Надаль и Медведев перед выходом в финал провели по 17 часов на корте, а матч ¼ стал для обоих самым сложным на турнире: испанец провел пятисетовую встречу с Денисом Шаповаловым, а россиянин — с Феликсом Оже-Альяссимом. Знаменитая австралийская система предсказаний, которая порой основывается на довольно странных данных, дала коэффициент на победу Дани 64%, а Рафаэля — 36%.

В первом сете уже в третьем гейме у Медведева появился шанс на приеме: заработал два брейк-поинта на подаче Надаля, но реализовать их не удалось, хотя гейм продлился почти 10 минут. А вот в пятом Даниил окончательно разыгрался: повел на подаче испанца 40:0 и реализовал первый же брейк-поинт и сделал брейк, а после подтвердил его, забрав свою подачу. С самого начала матча россиян выглядел максимально уверенно и практически не ошибался. В 7-м гейме на подаче Надаля история повторилась: испанец сначала дал две двойные ошибки подряд, а отличный форхенд Медведева помог ему второй раз сделать брейк под ноль и выйти подавать на первый сет. Надалю не удалось создать проблем сопернику: Даня воспользовался зачастившими ошибками испанца и за 42 минуты забрал первый сет 6:2.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZWWjrsPLaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZWWjrsPLaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZWWjrsPLaj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика первого сета говорила сама за себя: Медведев совершил лишь 5 невынужденных ошибок против 16 Надаля, а также полностью переиграл испанца по подачам, сделав 4 эйса и не допустив ни единой двойной.

Во втором сете борьба практически на равных продолжилась, но в этот раз в 4-м гейме партии добраться до брейк-поинтов удалось Надалю: со второй попытки он смог сделать первый для себя в матче брейк. Как будто бы получив глоток свежего воздуха, испанец под ноль забрал свою подачу и повел 4:1. Но повторить успех Дани в первом сете Рафе не удалось: несколько невынужденных ошибок с форхенда позволили Медведеву сделать обратный брейк. В следующем же гейме картина повторилась с точностью до наоборот и еще один брейк удалось сделать Надалю. Подать на партию не вышло, гейм затянулся: Даня активно зарабатывал брейк-поинты, а на одном из таких игра вообще была приостановлена, так как на корт выпрыгнули два человека, держащие в руках баннеры (надпись «остановите задержание беженцев» — отсылка к задержанию Джоковича) — охрана сразу же окружила теннисистов для обеспечения их безопасности. Не все еще забыли историю нападения на Монику Селеш прямо на корте в 1993 году.

Гейм продолжился при счете «больше» у Дани, но, возможно, пауза пошла на пользу Надалю: он сумел добраться до сетбола. Реализовать его испанцу помешали его же ошибки: Рафаэль сделал три невынужденные ошибки подряд и подарил брейк сопернику, закончив таким образом 13-минутный гейм. Через три упорных гейма, где теннисистам не удавалось добраться до брейк-поинтов, сет перешел в тай-брейк. Дважды обменявшись мини-брейками, при счете 6:5 Медведев взял подачу Надаля, завершив розыгрыш ударом с бэкхенда. За 1 час и 25 минут ему удалось взять вторую партию со счетом 7:6 (7:5) и повести 2:0 по сетам в финале Australian Open.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZWg8ubhitF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZWg8ubhitF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZWg8ubhitF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Stan Sport (@stansportau)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы Надаля на победу уменьшались: он не отыгрывался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда на Уимболдоне обыграл Михаила Южного.

При счете 2:2 в третьем сете Медведев повел на подаче Надаля 40:0. Забирай одно очко из трех — путь к шлему открыт. Но россиянин начал пижонить. После красивого удара в прыжке с бэкхенда по линии он подумал, что ему подвластно все. Даниил решил не просто выиграть, а сделать это ярко. Ему очень хотелось вернуть Надалю должок за его сумасшедшие укороченные. Но игра Медведева другая. И за пару минут он спустил в трубу свои шансы. Этот момент стал ключевым в матче. Надаль встал с колен, а Медведев этого не заметил. Отпустив игру, он позволил Надалю сделать брейк и выйти подавать на сет. Этой возможностью Рафа наконец-то воспользовался и взял подачу под ноль — 6:4.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZWnUZHPMYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZWnUZHPMYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZWnUZHPMYb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Australian Open (@australianopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертом сете все изменилось. Надаль включил максимальную мощность и вел игру, а Медведев стал чаще ошибаться. Он почему-то решил все чаще задействовать дропшоты, как будто насмотревшись на Рафу. Но это была провальная тактика (за матч он чисто выиграл лишь 2 из 24). Даниил сам развалил свою игру в погоне за изысками. Надаль достаточно быстро повел с брейком и в четвертой партии. Там россиянин сделал двойную и допустил несколько ошибок с форхенда, а испанец, понимая ситуацию, тащил невозможные мячи. Надаль повел 2:1 с брейком, однако, Медведев взял себя в руки (вряд ли ему хотелось переводить игру в пятый сет) и сразу же сделал обратный брейк. На подаче Даниила Рафе удалось повести 40:0, но три брейк-поинта исчезли также быстро, как и появились. Во время всего матча Даня все еще устраивал конфронтации с болельщиками (хотя на это указывал и Надаль), указывая судье на вышке на тот факт, что люди на трибунах продолжают кричать между первой и второй подачей. Конечно, такого же спора как в прошлом матче у россиянина не получилось, но высказать свое неудовольствие он все же успел. Продолжал Даня и заводить толпу: после ошибки у сетки и радостной реакции стадиона, он саркастично похлопал трибунам, за что сразу же получил свою порцию гудения.

При счете 4:3 Надаль вышел подавать, чтобы наконец приблизиться к равному счету по партиям. Допустил две ошибки с форхенда, отправил пару мячей в аут — Даня вновь был близок к брейку, но испанец не отпустил.

Рафаэль как будто бы пытался ускорить игру, сокращать количество ударов в розыгрышах и тратить как можно меньше энергии. Это и нарушало целостность игры испанца — эта резкость приводила к абсолютно ненужным ошибкам, которых можно было бы избежать.

При счете 5:3 на подаче Медведева Рафа сумел добраться до сетбола, но с двумя брейками ему взять вторую партию ему не удалось — Даня забрал гейм. Однако испанец вышел подавать на 4 партию и забрал гейм под ноль, выигрывав сет 6:4 и сравнивая таким образом счет по сетам 2:2.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZWuloJIXkG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZWuloJIXkG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZWuloJIXkG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Roland-Garros (@rolandgarros)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра складывалась по тому же сюжету, что и финал US Open 2019 года, но тогда ситуация была зеркальной. Это Медведеву было нечего терять, проигрывая 0:2 по сетам фавориту матча. Даня в пятом сете начал со своей подачи — Надаль и здесь добрался до брейк-поинта. Россиянин отпускать не захотел и забрал все-таки гейм. Поведя в счете 2:1, Медведев уже не в первый раз вызвал на корт врача — по всей видимости решил заранее преодостерчься от возможных судорог на пятом часу игры. Работа ног Дани заметно ухудшилось: играть стало тяжелее просто потому что ему не хватало сил добежать и его ноги деревенели на глазах. Это позволило сделать Надалю очередной брейк и повести в сете 3:2. Медведев попытался сразу же сделать обратный брейк: гейм затянулся на целых 16 минут, но испанец ушел с трех брейк-поинтов и повел 4:2. Физика начала подводить обоих, но в гейме на подаче Дани это сыграло ему на руку — он впервые за долгое время взял свою подачу под ноль. При счете 5:4, перед подачей Надаля на титул, россиянин вновь вызвал физио — ситуация с ногами становилась хуже с каждым розыгрышем.

Подать на победу Рафе не удалось: ошибся с форхенда, сделал двойную и подарил Медведеву брейк-поинт вместо того, чтобы заработать матчбол. Даня воспользовался этим и сравнял счет 5:5 в решающем пятом сете. Испанец вновь перевернул игру — забрал подачу россиянина и повел 6:5, заполучив таким образом возможность второй раз подать на титул. И эту возможность он упускать не стал: под ноль забрал гейм и реализовал первый же матч-поинт. Надаль выиграл этот матч со счетом 2:6 6:7 (5:7) 6:4 6:4 7:5 и забрав 21-й, рекордный титул Большого шлема. Теннисисты сыграли самый длинный матч этого года на Australian Open — он длился 5 часов и 28 минут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CZW3cbnuNn7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CZW3cbnuNn7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CZW3cbnuNn7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tennis (@serveoutwide)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев проиграл свой второй финал в Австралии подряд — в общей сложности он выиграл 1 из 4 финалов на турнирах Большого шлема, два из которых были проиграны Надалю. Евгений Кафельников, комментируя итог, отметил, что Надаль реализовал 1 шанс из 100. Так и есть. Медведев обязан был закрывать все в трех сетах, но начал пижонить. Итог мы знаем.

По итогам Australian Open Рафаэль Надаль останется на пятой строчке мирового рейтинга, а Даниил Медведев — на второй, однако, сократит отрыв до Джоковича (он составит меньше тысячи очков) и окончательно оторвавшись от третьей строчки (разрыв с Александром Зверевым составит около 2,5 тысяч очков).