Пижонство Медведева сделало Надаля самым великим теннисистом в истории. Победа у россиянина была в кармане
Он обязан был закрывать матч в трех сетах.
Он обязан был закрывать матч в трех сетах.
Две недели первого в сезоне турнира Большого шлема пролетели практически незаметно, а отсутствие в сетке Новака Джоковича ничуть не убавило зрелищности Australian Open. Победительница женской части турнира определилась вчера: титул удалось взять первой ракетке мира — австралийке Эшли Барти, которая доказала свое звание фаворита этого Шлема. На пути к финалу она не проиграла ни сета, а в финале расправилась с американкой Даниэль Коллинз со счетом 6:3 7:6 (7:2), отыгравшись во втором сете со счета 1:5. Барти взяла третий титул Большого шлема: для полной коллекции ей не хватает лишь выиграть US Open. И впервые за 4 десятка лет в одиночном разряде на Australian Open победила австралийка.
В последний день турнира все внимание зрителей было приковано к мужскому финалу — матч Рафаэля Надаля и Даниила Медведева должен был стать эпичным завершением австралийского мейджора. До сегодняшнего матча теннисисты встречались между собой 4 раза — испанец вел со счетом 3:1. Их мощную битву на US Open 2019 в финале помнят все: тогда россиянин вышел в свой первый финал турнира Большого шлема, сумел отыграться с 0:2 по сетам, но все же упустил победу и позволил испанцу заработать 19-й титул Большого шлема в карьере. Но статусы игроков тогда кардинально отличались от нынешних: Надаль приехал в США в статусе второй ракетки мира, а Медведев в качестве дебютанта топ-10.
Сейчас ситуация изменилась: Даниил вышел в финал Australian Open второй год подряд, имея за плечами победу на US Open 2021 с обыгранным в финале Джоковичем и вторую позицию в рейтинге. Надаль же пропустил часть предыдущего сезона из-за травм, да и в Австралию он приехал не в качестве главного фаворита. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале Итогового турнира в конце 2020-го: Медведев обыграл испанца со счетом 2:1 и вышел в финал, где справился с Домиником Тимом и забрал титул. И если в 2019 очевидным фаворитом в матче был Надаль, то сейчас ситуация изменилась и букмекеры по всему миру ставили на победу Даниила. Ему предстояло не только попытаться взять второй титул Большого шлема подряд, но и взять реванш на поражение на US Open.
Надаль и Медведев перед выходом в финал провели по 17 часов на корте, а матч ¼ стал для обоих самым сложным на турнире: испанец провел пятисетовую встречу с Денисом Шаповаловым, а россиянин — с Феликсом Оже-Альяссимом. Знаменитая австралийская система предсказаний, которая порой основывается на довольно странных данных, дала коэффициент на победу Дани 64%, а Рафаэля — 36%.
В первом сете уже в третьем гейме у Медведева появился шанс на приеме: заработал два брейк-поинта на подаче Надаля, но реализовать их не удалось, хотя гейм продлился почти 10 минут. А вот в пятом Даниил окончательно разыгрался: повел на подаче испанца 40:0 и реализовал первый же брейк-поинт и сделал брейк, а после подтвердил его, забрав свою подачу. С самого начала матча россиян выглядел максимально уверенно и практически не ошибался. В 7-м гейме на подаче Надаля история повторилась: испанец сначала дал две двойные ошибки подряд, а отличный форхенд Медведева помог ему второй раз сделать брейк под ноль и выйти подавать на первый сет. Надалю не удалось создать проблем сопернику: Даня воспользовался зачастившими ошибками испанца и за 42 минуты забрал первый сет 6:2.
Статистика первого сета говорила сама за себя: Медведев совершил лишь 5 невынужденных ошибок против 16 Надаля, а также полностью переиграл испанца по подачам, сделав 4 эйса и не допустив ни единой двойной.
Во втором сете борьба практически на равных продолжилась, но в этот раз в 4-м гейме партии добраться до брейк-поинтов удалось Надалю: со второй попытки он смог сделать первый для себя в матче брейк. Как будто бы получив глоток свежего воздуха, испанец под ноль забрал свою подачу и повел 4:1. Но повторить успех Дани в первом сете Рафе не удалось: несколько невынужденных ошибок с форхенда позволили Медведеву сделать обратный брейк. В следующем же гейме картина повторилась с точностью до наоборот и еще один брейк удалось сделать Надалю. Подать на партию не вышло, гейм затянулся: Даня активно зарабатывал брейк-поинты, а на одном из таких игра вообще была приостановлена, так как на корт выпрыгнули два человека, держащие в руках баннеры (надпись «остановите задержание беженцев» — отсылка к задержанию Джоковича) — охрана сразу же окружила теннисистов для обеспечения их безопасности. Не все еще забыли историю нападения на Монику Селеш прямо на корте в 1993 году.
Гейм продолжился при счете «больше» у Дани, но, возможно, пауза пошла на пользу Надалю: он сумел добраться до сетбола. Реализовать его испанцу помешали его же ошибки: Рафаэль сделал три невынужденные ошибки подряд и подарил брейк сопернику, закончив таким образом 13-минутный гейм. Через три упорных гейма, где теннисистам не удавалось добраться до брейк-поинтов, сет перешел в тай-брейк. Дважды обменявшись мини-брейками, при счете 6:5 Медведев взял подачу Надаля, завершив розыгрыш ударом с бэкхенда. За 1 час и 25 минут ему удалось взять вторую партию со счетом 7:6 (7:5) и повести 2:0 по сетам в финале Australian Open.
Шансы Надаля на победу уменьшались: он не отыгрывался с 0:2 по сетам с 2007 года, когда на Уимболдоне обыграл Михаила Южного.
При счете 2:2 в третьем сете Медведев повел на подаче Надаля 40:0. Забирай одно очко из трех — путь к шлему открыт. Но россиянин начал пижонить. После красивого удара в прыжке с бэкхенда по линии он подумал, что ему подвластно все. Даниил решил не просто выиграть, а сделать это ярко. Ему очень хотелось вернуть Надалю должок за его сумасшедшие укороченные. Но игра Медведева другая. И за пару минут он спустил в трубу свои шансы. Этот момент стал ключевым в матче. Надаль встал с колен, а Медведев этого не заметил. Отпустив игру, он позволил Надалю сделать брейк и выйти подавать на сет. Этой возможностью Рафа наконец-то воспользовался и взял подачу под ноль — 6:4.
В четвертом сете все изменилось. Надаль включил максимальную мощность и вел игру, а Медведев стал чаще ошибаться. Он почему-то решил все чаще задействовать дропшоты, как будто насмотревшись на Рафу. Но это была провальная тактика (за матч он чисто выиграл лишь 2 из 24). Даниил сам развалил свою игру в погоне за изысками. Надаль достаточно быстро повел с брейком и в четвертой партии. Там россиянин сделал двойную и допустил несколько ошибок с форхенда, а испанец, понимая ситуацию, тащил невозможные мячи. Надаль повел 2:1 с брейком, однако, Медведев взял себя в руки (вряд ли ему хотелось переводить игру в пятый сет) и сразу же сделал обратный брейк. На подаче Даниила Рафе удалось повести 40:0, но три брейк-поинта исчезли также быстро, как и появились. Во время всего матча Даня все еще устраивал конфронтации с болельщиками (хотя на это указывал и Надаль), указывая судье на вышке на тот факт, что люди на трибунах продолжают кричать между первой и второй подачей. Конечно, такого же спора как в прошлом матче у россиянина не получилось, но высказать свое неудовольствие он все же успел. Продолжал Даня и заводить толпу: после ошибки у сетки и радостной реакции стадиона, он саркастично похлопал трибунам, за что сразу же получил свою порцию гудения.
При счете 4:3 Надаль вышел подавать, чтобы наконец приблизиться к равному счету по партиям. Допустил две ошибки с форхенда, отправил пару мячей в аут — Даня вновь был близок к брейку, но испанец не отпустил.
Рафаэль как будто бы пытался ускорить игру, сокращать количество ударов в розыгрышах и тратить как можно меньше энергии. Это и нарушало целостность игры испанца — эта резкость приводила к абсолютно ненужным ошибкам, которых можно было бы избежать.
При счете 5:3 на подаче Медведева Рафа сумел добраться до сетбола, но с двумя брейками ему взять вторую партию ему не удалось — Даня забрал гейм. Однако испанец вышел подавать на 4 партию и забрал гейм под ноль, выигрывав сет 6:4 и сравнивая таким образом счет по сетам 2:2.
Игра складывалась по тому же сюжету, что и финал US Open 2019 года, но тогда ситуация была зеркальной. Это Медведеву было нечего терять, проигрывая 0:2 по сетам фавориту матча. Даня в пятом сете начал со своей подачи — Надаль и здесь добрался до брейк-поинта. Россиянин отпускать не захотел и забрал все-таки гейм. Поведя в счете 2:1, Медведев уже не в первый раз вызвал на корт врача — по всей видимости решил заранее преодостерчься от возможных судорог на пятом часу игры. Работа ног Дани заметно ухудшилось: играть стало тяжелее просто потому что ему не хватало сил добежать и его ноги деревенели на глазах. Это позволило сделать Надалю очередной брейк и повести в сете 3:2. Медведев попытался сразу же сделать обратный брейк: гейм затянулся на целых 16 минут, но испанец ушел с трех брейк-поинтов и повел 4:2. Физика начала подводить обоих, но в гейме на подаче Дани это сыграло ему на руку — он впервые за долгое время взял свою подачу под ноль. При счете 5:4, перед подачей Надаля на титул, россиянин вновь вызвал физио — ситуация с ногами становилась хуже с каждым розыгрышем.
Подать на победу Рафе не удалось: ошибся с форхенда, сделал двойную и подарил Медведеву брейк-поинт вместо того, чтобы заработать матчбол. Даня воспользовался этим и сравнял счет 5:5 в решающем пятом сете. Испанец вновь перевернул игру — забрал подачу россиянина и повел 6:5, заполучив таким образом возможность второй раз подать на титул. И эту возможность он упускать не стал: под ноль забрал гейм и реализовал первый же матч-поинт. Надаль выиграл этот матч со счетом 2:6 6:7 (5:7) 6:4 6:4 7:5 и забрав 21-й, рекордный титул Большого шлема. Теннисисты сыграли самый длинный матч этого года на Australian Open — он длился 5 часов и 28 минут.
Медведев проиграл свой второй финал в Австралии подряд — в общей сложности он выиграл 1 из 4 финалов на турнирах Большого шлема, два из которых были проиграны Надалю. Евгений Кафельников, комментируя итог, отметил, что Надаль реализовал 1 шанс из 100. Так и есть. Медведев обязан был закрывать все в трех сетах, но начал пижонить. Итог мы знаем.
По итогам Australian Open Рафаэль Надаль останется на пятой строчке мирового рейтинга, а Даниил Медведев — на второй, однако, сократит отрыв до Джоковича (он составит меньше тысячи очков) и окончательно оторвавшись от третьей строчки (разрыв с Александром Зверевым составит около 2,5 тысяч очков).