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22:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев: Во время матча с Надалем я перестал мечтать

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что во время финальной встречи Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля в воскресенье «перестал мечтать».

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Источник: AFP 2021

В воскресенье в Мельбурне Медведев уступил Надалю, ведя 2−0 по партиям, со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Медведев проиграл в финале Australian Open во второй раз подряд. В прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.

«Я не буду объяснять, почему именно, но сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и семьи, чтобы обеспечивать ее. Для тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для россиян — потому что я чувствую от них огромную поддержку. Если перед “Ролан Гаррос” или “Уимблдоном” в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу “Ролан Гаррос” или “Уимблдон”. Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя», — сказал Медведев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале Wide World of Sports.

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