Даниил Медведев: Во время матча с Надалем я перестал мечтать

«Я не буду объяснять, почему именно, но сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и семьи, чтобы обеспечивать ее. Для тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для россиян — потому что я чувствую от них огромную поддержку. Если перед “Ролан Гаррос” или “Уимблдоном” в Москве будет турнир на харде, я еду туда, даже если пропущу “Ролан Гаррос” или “Уимблдон”. Ребенок во мне перестал мечтать. Я играю за себя», — сказал Медведев на пресс-конференции, видео которой опубликовано на YouTube-канале Wide World of Sports.