Надаля заподозрили в употреблении допинга на Australian Open

Червиченко показалось подозрительным, что человек в 35 лет к концу игры бегал быстрее, чем в начале матча. «У него не может быть концентрация выше, чем была, без помощи каких-то запрещенных медикаментов. Сегодня больше победил не Надаль, а допинг», — заявил экс-глава красно-белых.

Червиченко рассказал, что сам играет в теннис и понимает, как ослабевают внимание и физическая форма. «Если 25-летнего Даниила Медведева на пятом часу уже массируют и он начинает делать ошибки, как обычный спортсмен, то Надаль перестает вообще ошибаться и начинает носиться в два раза больше. Лично у меня это вызывает одну реакцию — не все в этом поединке честно», — поделился он.

Решающий поединок турнира в Мельбурне продлился более пяти часов. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля.