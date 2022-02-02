Даниил Медведев стал одним из претендентов премии Laureus
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из претендентов в номинации «Прорыв года» престижной премии Мировой академия спорта Laureus.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из претендентов в номинации «Прорыв года» престижной премии Мировой академия спорта Laureus.
В 2021 году Медведев впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США и закончил календарный год на втором месте в мировом рейтинге.
На победу в номинации «Прорыв года» также претендуют британская теннисистка Эмма Радукану, австралийская пловчиха Ариарне Титмус, индийский метатель копья Нирадж Чопра, испанский футболист Педри и прыгунья в длину Юлимар Рохас из Венесуэлы.