Даниил Медведев стал одним из претендентов премии Laureus

Болбои, публика и русофобы. Кто помешал Медведеву выиграть в Австралии

В 2021 году Медведев впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США и закончил календарный год на втором месте в мировом рейтинге.