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16:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Даниил Медведев стал одним из претендентов премии Laureus

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал одним из претендентов в номинации «Прорыв года» престижной премии Мировой академия спорта Laureus.

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Источник: Reuters
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В 2021 году Медведев впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат США и закончил календарный год на втором месте в мировом рейтинге.

На победу в номинации «Прорыв года» также претендуют британская теннисистка Эмма Радукану, австралийская пловчиха Ариарне Титмус, индийский метатель копья Нирадж Чопра, испанский футболист Педри и прыгунья в длину Юлимар Рохас из Венесуэлы.

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