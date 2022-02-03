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17:25 (мск), источник: Life.ru

Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на турнире в голландском Роттердаме, сообщает пресс-служба соревнований.

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Источник: Reuters
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Также от участия в турнире отказался итальянец Янник Синнер. Вместо них на корт выйдут француз Жо Уилфред Цонга и британец Энди Маррей. Отметим, что в случае победы в Роттердаме Медведев приблизился бы к Новаку Джоковичу в рейтинге ATP.

Ранее Лайф сообщал, что в финале Australian Open Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 5 часов и 24 минуты, став самым долгим на турнире в этом году.

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