Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Также от участия в турнире отказался итальянец Янник Синнер. Вместо них на корт выйдут француз Жо Уилфред Цонга и британец Энди Маррей. Отметим, что в случае победы в Роттердаме Медведев приблизился бы к Новаку Джоковичу в рейтинге ATP.