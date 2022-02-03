Джокович в течение 10 дней представит собственную версию скандала в Австралии

При этом спортсмен призвал всех запастись терпением. До того момента он не будет комментировать произошедший скандал.
Джокович так и не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации.
Новак пытался через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена. Сообщалось, что ему могут запретить посещение страны на три года.