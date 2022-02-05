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5 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист с 26 подачами на вылет вышел в полуфинал турнира во Франции

Лидер сборной Казахстана Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP в Монпелье, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Во третьем круге казахстанец победил в трех сетах Роберто Баутиста-Агута из Испании (2:1). Встреча продолжалась около двух часов.

Шесть подач на вылет и один реализованный брейкпоинт помогли Бублику выиграть в первом сете со счетом 6:4.

Во второй партии сильнее оказался испанец (2:6), а в решающем сете казахстанец 13 раз подал на вылет. Победитель матча был выявлен на тай-брейке, где сильнее оказался Бублик (7:6).

В следующем матче 24-летний казахстанец сыграет в Филипом Крайиновичем из Сербии.

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