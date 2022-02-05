Касаткина сдала положительный тест на коронавирус

«К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на COVID-19.



У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам.



Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих», — написала Касаткина в инстаграме.