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14:16 (мск), источник: Sports.Ru

Касаткина сдала положительный тест на коронавирус

Действующая чемпионка турнира в Санкт-Петербурге Дарья Касаткина объяснила, почему в этом году пропустит соревнования.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, у меня плохие новости. Я приехала в Санкт-Петербург и сдала положительный тест на COVID-19.

У меня нет никаких симптомов. Чувствую себя хорошо. Сейчас нахожусь в изоляции, следую всем протоколам.

Турнир в Питере для меня особенный, и очень жаль пропускать эти соревнования. Но здоровье и безопасность других важнее личных амбиций. Берегите себя и окружающих», — написала Касаткина в инстаграме.

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