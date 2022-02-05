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5 февраля, источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира во Франции

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в финал турнира в Монпелье (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: tennissection.com

В полуфинале турнира Open Sud de France 24-летний Бублик, занимающий 35-е место в мировом рейтинге, обыграл серба Филипа Крайиновича в двух партиях со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте час и четыре минуты. За это время Бублик сделал 13 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Крайинович же один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

Соперник Бублика по финалу Open Sud de France определится в противостоянии немца Александра Зверева (3-я ракетка мира) со шведом Микаэлем Имером.

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