Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира во Франции

В полуфинале турнира Open Sud de France 24-летний Бублик, занимающий 35-е место в мировом рейтинге, обыграл серба Филипа Крайиновича в двух партиях со счетом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте час и четыре минуты. За это время Бублик сделал 13 эйсов и три брейка, дважды ошибившись при подаче. Крайинович же один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.