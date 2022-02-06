Казахстанец Бублик обыграл третью ракетку мира и впервые выиграл турнир ATP

В финале Бублик встретился с третьей ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым и обыграл его в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась один час и девять минут. Бублик в финале выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Зверева четыре эйса, три двойные ошибки и один брейк-пойнт из трех.