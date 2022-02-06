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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Бублик обыграл третью ракетку мира и впервые выиграл турнир ATP

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик выиграл турнир категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В финале Бублик встретился с третьей ракеткой мира, немецким теннисистом Александром Зверевым и обыграл его в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась один час и девять минут. Бублик в финале выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. У Зверева четыре эйса, три двойные ошибки и один брейк-пойнт из трех.

В личном противостоянии 24-летних теннисистов счет стал 2:0 в пользу казахстанца.

Бублик впервые в карьере выиграл турнир ATP. Ранее он потерпел поражения в четырех финалах подряд.

Напомним, в полуфинале первая ракетка Казахстана разобрался с сербским теннисистом Филипом Краиновичем (36-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:2, а до этого Бублик прошел нидерландца Таллона Грикспора (62-й) — 7:6 (4), 7:6 (5), француза Пьер-Юга Эрбера (113-й) — 6:3, 6:7 (2), 6:2 и испанца Роберто Баутиста-Агута (19-й) — 6:4, 2:6, 7:6 (4).

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