Казахстанец установил рекорд и приблизился к Федереру в рейтинге ATP

До турнира категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция) Бублик был 35-й ракеткой мира, а его наивысшим достижением была 34-я строчка, на которую он поднялся 13 сентября 2021 года. 31-е место в рейтинге теперь личный рекорд казахстанца.

На 30-м месте в рейтинге стоит легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Казахстанца от бывшей первой ракетки мира сейчас отделяет всего 27 очков. Стоит отметить, что 40-летний Федерер не играет с июля прошлого года. Сейчас он восстанавливается после перенесенной операции.