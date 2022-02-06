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6 февраля, источник: Vesti.kz

Казахстанец установил рекорд и приблизился к Федереру в рейтинге ATP

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднимется на 31-е место в рейтинге ATP, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произойдет после официального обновления рейтинга.

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Источник: Reuters

До турнира категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция) Бублик был 35-й ракеткой мира, а его наивысшим достижением была 34-я строчка, на которую он поднялся 13 сентября 2021 года. 31-е место в рейтинге теперь личный рекорд казахстанца.

На 30-м месте в рейтинге стоит легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер. Казахстанца от бывшей первой ракетки мира сейчас отделяет всего 27 очков. Стоит отметить, что 40-летний Федерер не играет с июля прошлого года. Сейчас он восстанавливается после перенесенной операции.

Напомним, сегодня, 6 февраля, Бублик выиграл турнир категории ATP 250 Open Sud de France в Монпелье (Франция), обыграв в финале третью ракетку мира, немецкого теннисиста Александра Зверева — 6:4, 6:3.

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