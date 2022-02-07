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11:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Случилось гигантское непонимание». Пэн Шуай в разгар Олимпиады снова отрицает сообщения об изнасиловании

Спортивные боссы Китая продолжают отбиваться от нападок Запада.

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Источник: Reuters

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай дала интервью газете L'Equipe и заверила, что находится дома в полной безопасности. В ноябре теннисистка в соцсетях обвинила в изнасиловании бывшего вице-премьера Китая, после чего на несколько недель пропала. История Пэн Шуай в какой-то момент поставила под угрозу вообще проведение в Пекине Олимпийских игр. Уж слишком пугающе все выглядело:

  • 2 ноября теннисистка опубликовала в китайской соцсети Weibo сообщение, где обвинила в изнасиловании высокопоставленного политика, бывшего вице-премьера страны Чжанг Гаоли. Цитаты из поста: «Тем вечером я была очень напугана. Я не думала, что все будет так. Я не хотела секса с тобой и потом долго плакала»
  • спустя полчаса пост был удален
  • на следующий день из китайского интернета были удалены любые упоминания Пэн Шуай, включая биографические справки, личная страничка теннисистки, и даже сам хештег «теннис»
  • сама Пэн Шуай не отвечала ни на какие звонки и сообщения, ее никто не видел. Глава Всемирной теннисной ассоциации WTA Стив Саймон грозил забрать у Китая все турниры, а ведущие игроки, включая Серену Уильямс и Новака Джоковича, предлагали теннисистке любую поддержку
  • спустя две недели в китайском интернете появились два видео, на которых Пэн Шуай сидела в ресторане с друзьями и присутствовала на открытии детского теннисного турнира. Затем Пэн Шуай пообщалась по видеосвязи с президентом МОК Томасом Бахом. На этом в истории с ее «исчезновением» была поставлена точка.

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Интервью на китайском, хотя Пэн Шуай прекрасно владеет английским

Китайцы, конечно, грамотные пиарщики. Мир считает, что Пэн Шуай в опасности и боится отправлять спортсменов в Пекин на Олимпиаду? Выложим фото, где она дома в окружении розовых плюшевых медведей. Мир не верит даже интервью в китайской прессе и думает, что на теннисистку оказывают давление? Окей, пусть пообщаются с ней сами и во всем убедятся.

Так что в один из первых дней Игр Пэн Шуай дала интервью одному из самых респектабельных спортивных изданий Запада — французскому L'Equipe. Правда, было несколько условий:

  • текст вопросов согласован заранее
  • на самом интервью будет присутствовать представитель Олимпийского комитета Китая
  • Пэн будет отвечать на вопросы на китайском, и их будет переводить переводчик. Хотя игравшая много лет по всему миру Пэн Шуай прекрасно говорит по-английски
  • газета опубликует только интервью в формате «вопрос — ответ», без какого-либо авторского комментария.

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L'Equipe свои обязательства, конечно, выполнила. И, конечно, Пэн Шуай в разговоре с французами полностью дезавуировала слухи о своем исчезновении и отказалась от любых обвинений в адрес китайского руководства.

— Изнасилование? Я никогда не говорила, что кто-то пытался меня изнасиловать, — заявила Пэн Шуай. — Этот пост вызвал огромное непонимание со стороны всего мира. Я хочу, чтобы содержание того поста больше не искажали.

— Почему вы его удалили? — спросил журналист.

— Потому что я так захотела.

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Мои романтические чувства не должны влиять на спорт

Исчезновение Пэн Шуай тоже полностью отрицает.

— На меня посыпалось так много сообщений, столько писем и звонков, что я просто не успевала всем отвечать, — сказала она. — Спасибо всем людям, кто за меня переживал, но я никак не могла понять: а в чем, собственно, дело? Что такого произошло? Случилось какое-то гигантское непонимание. Я всегда была на связи с моими близкими друзьями. Мы общались, я пыталась отвечать и на письма, в том числе из WTA, но в конце года у них появился новый сайт, и многие игроки не могли туда зайти. Но я никуда не исчезала, не понимаю, откуда взялась эта информация.

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Перед интервью Пэн Шуай пообедала в Пекине с президентом МОК Томасом Бахом и главой комиссии спортсменов этой организации Кирсти Ковентри. Те остались полностью удовлетворены полученными объяснениями. И очевидно, что главный месседж теннисистки был согласован на всех уровнях. Это — практически дословно — позиция МОК и Олимпийского комитета Китая.

— Эмоции, спорт и политика — это три совершенно разные вещи, — сказала Пэн Шуай. — Мои романтические чувства, моя личная жизнь не должны никак влиять на то, что происходит в политике и в спорте.

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