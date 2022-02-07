«Случилось гигантское непонимание». Пэн Шуай в разгар Олимпиады снова отрицает сообщения об изнасиловании
Спортивные боссы Китая продолжают отбиваться от нападок Запада.
Спортивные боссы Китая продолжают отбиваться от нападок Запада.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай дала интервью газете L'Equipe и заверила, что находится дома в полной безопасности. В ноябре теннисистка в соцсетях обвинила в изнасиловании бывшего вице-премьера Китая, после чего на несколько недель пропала. История Пэн Шуай в какой-то момент поставила под угрозу вообще проведение в Пекине Олимпийских игр. Уж слишком пугающе все выглядело:
Китайцы, конечно, грамотные пиарщики. Мир считает, что Пэн Шуай в опасности и боится отправлять спортсменов в Пекин на Олимпиаду? Выложим фото, где она дома в окружении розовых плюшевых медведей. Мир не верит даже интервью в китайской прессе и думает, что на теннисистку оказывают давление? Окей, пусть пообщаются с ней сами и во всем убедятся.
Так что в один из первых дней Игр Пэн Шуай дала интервью одному из самых респектабельных спортивных изданий Запада — французскому L'Equipe. Правда, было несколько условий:
L'Equipe свои обязательства, конечно, выполнила. И, конечно, Пэн Шуай в разговоре с французами полностью дезавуировала слухи о своем исчезновении и отказалась от любых обвинений в адрес китайского руководства.
— Изнасилование? Я никогда не говорила, что кто-то пытался меня изнасиловать, — заявила Пэн Шуай. — Этот пост вызвал огромное непонимание со стороны всего мира. Я хочу, чтобы содержание того поста больше не искажали.
— Почему вы его удалили? — спросил журналист.
— Потому что я так захотела.
Исчезновение Пэн Шуай тоже полностью отрицает.
— На меня посыпалось так много сообщений, столько писем и звонков, что я просто не успевала всем отвечать, — сказала она. — Спасибо всем людям, кто за меня переживал, но я никак не могла понять: а в чем, собственно, дело? Что такого произошло? Случилось какое-то гигантское непонимание. Я всегда была на связи с моими близкими друзьями. Мы общались, я пыталась отвечать и на письма, в том числе из WTA, но в конце года у них появился новый сайт, и многие игроки не могли туда зайти. Но я никуда не исчезала, не понимаю, откуда взялась эта информация.
Перед интервью Пэн Шуай пообедала в Пекине с президентом МОК Томасом Бахом и главой комиссии спортсменов этой организации Кирсти Ковентри. Те остались полностью удовлетворены полученными объяснениями. И очевидно, что главный месседж теннисистки был согласован на всех уровнях. Это — практически дословно — позиция МОК и Олимпийского комитета Китая.
— Эмоции, спорт и политика — это три совершенно разные вещи, — сказала Пэн Шуай. — Мои романтические чувства, моя личная жизнь не должны никак влиять на то, что происходит в политике и в спорте.