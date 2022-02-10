Александра Саснович вышла в ¼ финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Сегодня в поединке за выход в четвертьфинал одиночного разряда белоруска обыграла в двух партиях румынскую теннисистку Жаклин Кристиан (58) — 6:2, 6:3. Игра продолжалась чуть больше часа. Следующей соперницей Александры Саснович будет победительница встречи между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (25) и представительницей Германии Андреа Петкович (65). В 1/16 финала Саснович одолела в трехсетовом матче польскую теннисистку Магду Линетт (45) — 7:5, 4:6, 6:4.