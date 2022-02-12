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07:03 (мск), источник: Sport24

Рублев вышел в полуфинал турнира в Ротердаме

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Ротердаме (Нидерланды). В матче ¼ финала Рублев, посеяный под 2-м номером, обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.

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Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублев 2 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.

За место в финале турнира Рублев поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеяным под 3-м номером.

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