Рублев вышел в полуфинал турнира в Ротердаме
Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Ротердаме (Нидерланды). В матче ¼ финала Рублев, посеяный под 2-м номером, обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Ротердаме (Нидерланды). В матче ¼ финала Рублев, посеяный под 2-м номером, обыграл венгра Мартона Фучовича — 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублев 2 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.
За место в финале турнира Рублев поспорит с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеяным под 3-м номером.