Анетт Контавейт стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут и завершилась победой второй сеяной со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5. В первом сете Контавейт вела со счетом 5:2, после чего проиграла семь геймов подряд.

Саккари была посеяна в Петербурге под первым номером, она располагается на седьмой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Высшим достижением 26-летней гречанки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Франции и США в прошлом году. Ее ровесница Контавейт выиграла шестой титул на турнирах под эгидой организации и идет девятой в мировом рейтинге. Два года назад эстонка играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.