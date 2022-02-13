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20:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анетт Контавейт стала победительницей турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эстонка Анетт Контавейт победила гречанку Марию Саккари в финале теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого составляет более 700 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча продолжалась 2 часа 57 минут и завершилась победой второй сеяной со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5. В первом сете Контавейт вела со счетом 5:2, после чего проиграла семь геймов подряд.

Саккари была посеяна в Петербурге под первым номером, она располагается на седьмой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Высшим достижением 26-летней гречанки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Франции и США в прошлом году. Ее ровесница Контавейт выиграла шестой титул на турнирах под эгидой организации и идет девятой в мировом рейтинге. Два года назад эстонка играла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

Турнир в Петербурге относится к категории WTA 500, проходит на кортах с покрытием «хард». В 2021 году победительницей стала россиянка Дарья Касаткина.

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