Виктория Азаренко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира в Дубае

Сегодня в 1/32 финала экс-первая ракетка планеты, занимающая сейчас 17-е место в мировом рейтинге, уступила в двух сетах россиянке Веронике Кудерметовой, у которой 31-я позиция в рейтинге WTA, — 3:6, 4:6. Виктория Азаренко допустила семь двойных ошибок на подаче, при всего одной у соперницы. Поединок длился 1 час 27 минут. Позже вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко встретится с украинкой Мартой Костюк (49-й номер рейтинга WTA).