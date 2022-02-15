Теннисист из Казахстана уложился в полтора часа для победы в Катаре

Первая ракетка Казахстана выиграл матч у Йозефа Ковалика из Словакии, победив соперника в двух сетах — 6:2 и 6:4.

Встреча продолжалась 79 минут, а в следующем матче казахстанец сыграет с Артуром Риндеркнехом из Франции.