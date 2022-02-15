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15 февраля, источник: Vesti.kz

Теннисист из Казахстана уложился в полтора часа для победы в Катаре

Казахстанский теннисист Александр Бублик прошел во второй круг турнира ATP в Дохе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Первая ракетка Казахстана выиграл матч у Йозефа Ковалика из Словакии, победив соперника в двух сетах — 6:2 и 6:4.

Встреча продолжалась 79 минут, а в следующем матче казахстанец сыграет с Артуром Риндеркнехом из Франции.

Добавим, что ранее Бублик выиграл первый турнир ATP и приблизился к топ-30 в мировом рейтинге.

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