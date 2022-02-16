Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в ⅛ финала турнира в Дубае

Сегодня в поединке второго раунда вторая ракетка планеты проиграла в двух сетах чешской теннисистке Петре Квитовой (25-й номер мирового рейтинга) — 4:6, 4:6. Матч длился 1 час 25 минут. В четвертьфинале Квитова встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (21), которая сегодня переиграла в трехсетовом поединке девятую ракетку мира польку Игу Свентек — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

В игре 1/16 финала Арина Соболенко победила в двух партиях украинку Марту Костюк (49) — 6:4, 6:1.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) в первом раунде уступила российской теннисистке Веронике Кудерметовой (31) — 3:6, 4:6.

Сегодня в ⅛ финала одиночного разряда мужского турнира во французском Марселе с призовым фондом 544,2 тыс. евро соперником белоруса Ильи Ивашко (49) будет итальянский теннисист Стефано Травалья (119). В первом круге Ивашко обыграл словака Норберта Гомбоша (114) — 7:6 (7:5), 6:3. В стартовом матче парного разряда белорус Андрей Василевский и представитель Монако Ромен Арнеодо уступили польскому дуэту Шимон Валков / Ян Зелински — 2:6, 2:6.