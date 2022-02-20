Рублев стал победителем турнира в Марселе

Рублев стал победителем турнира в Марселе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет более 545 тысяч евро.