Рублев стал победителем турнира в Марселе
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет более 545 тысяч евро.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет более 545 тысяч евро.
В решающей встрече Рублев, получивший второй номер посева, обыграл третью ракетку турнира со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.
В полуфинале Оже-Альяссим выбил из борьбы россиянина Романа Сафиуллина, а Рублев превзошел француза Бенжамена Бонзи.
Для 24-летнего Рублева этот титул стал девятым в карьере в одиночном разряде на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).