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19:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев стал победителем турнира в Марселе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима в финале теннисного турнира в Марселе, призовой фонд которого составляет более 545 тысяч евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

В решающей встрече Рублев, получивший второй номер посева, обыграл третью ракетку турнира со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час 57 минут.

В полуфинале Оже-Альяссим выбил из борьбы россиянина Романа Сафиуллина, а Рублев превзошел француза Бенжамена Бонзи.

Для 24-летнего Рублева этот титул стал девятым в карьере в одиночном разряде на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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