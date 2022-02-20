Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Дохе

В матче 1/32 финала белоруска за 55 минут разгромила в двух сетах китайскую теннисистку Чжан Шуай (66) — 6:1, 6:1. Во втором раунде соперницей Александры Саснович будет десятая ракетка мира Унс Джабир из Туниса. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом круге уверенно переиграла в двух сетах румынку Ану Богдан (101) — 6:1, 6:1, а затем победила бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс (324) — 6:3, 6:2.