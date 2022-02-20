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20 февраля, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Дохе

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (63-й номер мирового рейтинга) вышла во второй раунд турнира категории WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 1/32 финала белоруска за 55 минут разгромила в двух сетах китайскую теннисистку Чжан Шуай (66) — 6:1, 6:1. Во втором раунде соперницей Александры Саснович будет десятая ракетка мира Унс Джабир из Туниса. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом круге уверенно переиграла в двух сетах румынку Ану Богдан (101) — 6:1, 6:1, а затем победила бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс (324) — 6:3, 6:2.

Лучшая белорусская теннисистка, вторая ракетка планеты Арина Соболенко, посеянная под первым номером, начнет выступление в катарской столице с 1/16 финала. Ее соперницей будет победительница матча между россиянкой Людмилой Самсоновой (34) и француженкой Ализе Корне (37).

Соревнования в Дохе завершатся 26 февраля.

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