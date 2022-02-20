Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила на старте турнира в Дохе

В первом раунде экс-первая ракетка мира встречалась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (42) и победила в напряженном трехсетовом поединке — 5:7, 6:2, 7:5. В решающей партии Виктория Азаренко была на грани поражения. Она уступала 0:4, потом догнала соперницу, потом при счете 5:4 Путинцева имела матчбол, но белоруска сумела сравнять счет и потом добилась победы. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. В 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Бренгл (60).