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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаль: Медведев рано или поздно станет первой ракеткой мира

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил уверенность, что российский теннисист Даниил Медведев станет первой ракеткой мира.

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Источник: AFP 2022
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Россиянин может подняться на первое место уже на этой неделе по итогам турнира в Мехико (Мексика). В настоящее время возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, он выступит на турнире в Дубае (ОАЭ).

«Медведев может стать первой ракеткой мира? Очевидно, что рано или поздно это случится. Новаку уже 34, мне будет 36, Федереру — 40. Молодые игроки наступают. Они будут подниматься в рейтинге. И они очень хороши. Даниил очень сильный игрок, невероятный. Он станет первой ракеткой мира», — сказал Надаль в видео, которое опубликовал Eurosport.

Надаль в финале Australian Open обыграл Медведева. Эта победа стала рекордной для испанца на турнирах «Большого шлема». Он стал первым в истории 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

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