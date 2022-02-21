Новак Джокович провёл первый официальный матч в 2022 году

Джокович (1) стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Новак в двух сетах обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти (WC) со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 15 минут. Джокович 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 7. На счету Музетти — 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из 7 созданных.

Напомним, Джокович не смог принять участия в Australian Open — 2022 в январе. Спортсмен пытался въехать в страну с помощью медотвода, позволяющего не вакцинироваться от коронавируса. Но местные власти посчитали, что у теннисиста не было достаточных оснований для освобождения от вакцинации. Новак планировал через суд добиться отмены решения об аннулировании визы и даже выиграл одно дело, но затем министр иммиграции Австралии депортировал спортсмена.