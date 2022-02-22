Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/16 финала турнира в Дубае

Сегодня в первом раунде белорус, занимающий 45-е место в мировом рейтинге, проиграл в двух партиях южнокорейскому теннисисту Квон Сун Ву, у которого 60-я позиция, — 3:6, 2:6. В матче за выход в четвертьфинал Квон Сун Ву будет соперничать с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым (6-й номер рейтинга АТР) и британцем Дэниэлом Эвансом (28).