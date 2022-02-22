Александра Саснович не вышла в ⅛ финала теннисного турнира в Дохе

Сегодня в 1/16 финала белоруска уступила в трехсетовом поединке 10-й ракетке планеты тунисской теннисистке Унс Джабир — 6:1, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В матче 1/32 финала Александра Саснович разгромила китайскую теннисистку Чжан Шуай (66) — 6:1, 6:1. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию. В первом круге уверенно переиграла в двух сетах румынку Ану Богдан (101) — 6:1, 6:1, а затем победила бельгийскую теннисистку Кирстен Флипкенс (324) — 6:3, 6:2. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк выиграли у румынско-словацкого тандема Ирина Барэ / Кристина Куцова.