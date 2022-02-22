Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ⅛ финала теннисного турнира в Дохе

В сегодняшнем матче 1/16 финала вторая ракетка планеты встречалась с французской теннисисткой Ализе Корне (37-й номер мирового рейтинга) и уверенно выиграла в двух сетах — 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 15 минут. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко будет швейцарка Жиль Тайзманн (41).

Белоруска Александра Саснович (61) проиграла тунисской теннисистке Унс Джабир — 6:1, 5:7, 4:6. В 1/32 финала Александра Саснович разгромила китаянку Чжан Шуай (66) — 6:1, 6:1. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив румынку Ану Богдан (101) — 6:1, 6:1 и бельгийку Кирстен Флипкенс (324) — 6:3, 6:2. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк выиграли у румынско-словацкого тандема Ирина Барэ / Кристина Куцова.