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13:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Новак Джокович не может пересечь границу США и не сыграет в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира Новак Джокович, заявленный на теннисный турнир в Индиан-Уэллсе, признался, что на данный момент он не может пересечь границы США для участия в соревнованиях.

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«На данный момент ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как события будут развиваться далее. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Законодательство США запрещает въезд в страну не вакцинированным от коронавируса авиапутешественникам.

Напомним, что ранее Джокович неоднократно заявлял о своей готовности принимать участие в тех турнирах, директорат которых допускает участие непривитых спортсменов в состязаниях. При этом серб отмечал, что принципиально не собирается вакцинироваться.

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