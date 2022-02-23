Новак Джокович не может пересечь границу США и не сыграет в Индиан-Уэллсе

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«На данный момент ситуация такова, что я не смогу принять участие в турнире. Посмотрим, как события будут развиваться далее. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

Законодательство США запрещает въезд в страну не вакцинированным от коронавируса авиапутешественникам.