ATP сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем сайте сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан).
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем сайте сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан).
Причины переноса не уточняются. Турнир категории ATP 250 в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября.