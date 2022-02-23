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23:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ATP сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем сайте сообщила о переносе мужского турнира из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан).

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Источник: Спорт РИА Новости

Причины переноса не уточняются. Турнир категории ATP 250 в Нур-Султане состоится с 19 по 25 сентября.

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