Медведев вышел в третий круг турнира в Акапулько
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Акапулько, призовой фонд которого превышает 1,6 миллиона долларов.
Во встрече второго раунда Медведев, имеющий первый номер посева, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты.
В следующем круге Медведев сыграет с победителем встречи Йосихито Нисиока (Япония) — Тейлор Фриц (США, 7).