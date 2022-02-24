Объявлена причина переноса турнира ATP-250 из Санкт-Петербурга в Нур-Султан

«Компания Открытый Санкт-Петербург» и «Формула Теннис Хоккей» показали и доказали, что способны проводить турниры ещё более высокого уровня. Поэтому мы уведомили АТР о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир АТР-500 или АТР-1000.



При изменении статуса турнира на более высокий по правилам АТР мы не могли сохранить за собой лицензию на турнир АТР-250, так как ATP не готова согласовывать два ежегодных мужских турнира серии АТР в Санкт-Петербурге. Именно поэтому в качестве первого шага на пути к новому статусу St. Petersburg Open 38-я неделя теннисного календаря была передана нашим партнёрам в Казахстан.



Также отметим, что прежняя неделя проведения турнира в Санкт-Петербурге нам не подходила потому, что одновременно с нашими соревнованиями проходят Кубок Лэйвера и Кубок Дэвиса. Соответственно, вместе с повышением статуса турнир St. Petersburg Open поменяет и место в годовом календаре АТР", — отмечается в заявлении организаторов на официальном сайте турнира.