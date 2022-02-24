Даниил Медведев на следующей неделе станет первой ракеткой мира

Это стало возможным после поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае (ATP-500) от чешского теннисиста Иржи Веселы 4:6, 6:7 (4:7). Джоковичу необходимо было защищать очки в Дубае за прошлый год, в то время как россиянин играет в Акапулько (ATP-500) и уже вышел в четвертьфинал.