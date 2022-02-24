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20:31 (мск), источник: Sport24

Даниил Медведев на следующей неделе станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели возглавит рейтинг ATP.

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Источник: РИА "Новости"

Это стало возможным после поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае (ATP-500) от чешского теннисиста Иржи Веселы 4:6, 6:7 (4:7). Джоковичу необходимо было защищать очки в Дубае за прошлый год, в то время как россиянин играет в Акапулько (ATP-500) и уже вышел в четвертьфинал.

На текущий момент рейтинг Медведева с учетом выхода в четвертьфинал составляет 8615, у Джоковича 8555. Официально Медведев возглавит рейтинг 28 февраля, когда произойдет обновление.

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