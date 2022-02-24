Даниил Медведев на следующей неделе станет первой ракеткой мира
Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели возглавит рейтинг ATP.
Российский теннисист Даниил Медведев со следующей недели возглавит рейтинг ATP.
Это стало возможным после поражения серба Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае (ATP-500) от чешского теннисиста Иржи Веселы 4:6, 6:7 (4:7). Джоковичу необходимо было защищать очки в Дубае за прошлый год, в то время как россиянин играет в Акапулько (ATP-500) и уже вышел в четвертьфинал.
На текущий момент рейтинг Медведева с учетом выхода в четвертьфинал составляет 8615, у Джоковича 8555. Официально Медведев возглавит рейтинг 28 февраля, когда произойдет обновление.