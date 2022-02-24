Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в ¼ финала турнира в Дохе

Сегодня в четвертьфинале вторая ракетка планеты проиграла в двух сетах польской теннисистке Иге Свентек (8-й номер рейтинга WTA) — 2:6, 3:6. Следующей соперницей польки будет гречанка Мария Саккари (6). В 1/16 финала Арина Соболенко уверенно победила француженку Ализе Корне (37) — 6:2, 6:2, а затем обыграла швейцарку Жиль Тайхманн (41) — 6:2, 6:1.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (61) в 1/32 финала разгромила китаянку Чжан Шуай (66) — 6:1, 6:1, а потом проиграла тунисской теннисистке Унс Джабир — 6:1, 5:7, 4:6. Саснович пробилась в основную сетку через квалификацию, победив румынку Ану Богдан (101) — 6:1, 6:1 и бельгийку Кирстен Флипкенс (324) — 6:3, 6:2. В первом раунде парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк выиграли у румынско-словацкого тандема Ирина Барэ / Кристина Куцова — 7:6 (7:3), 6:2 а в ⅛ финала уступили бельгийско-российскому дуэту Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс — 0:6, 4:6.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (16) в первом раунде одиночного разряда победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (42) — 5:7, 6:2, 7:5, а затем не смогла продолжить выступление из-за травмы.