Джокович обойдет Медведева и вернется на первую строчку рейтинга 14 марта
Серб Новак Джокович обойдет Даниила Медведева в рейтинге 14 марта.
Серб Новак Джокович обойдет Даниила Медведева в рейтинге 14 марта.
28 февраля у Медведева будет 8615, а у Джоковича — 8465 очков. 14 марта у россиянина спишут 250 очков за победу на турнире в Марселе, так что у него останется 8365.
Таким образом, Медведев будет № 1 лишь две недели, но может вернуть первую строчку по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс, который пройдет