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12:07 (мск), источник: Sports.Ru

Джокович обойдет Медведева и вернется на первую строчку рейтинга 14 марта

Серб Новак Джокович обойдет Даниила Медведева в рейтинге 14 марта.

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Источник: AFP 2022

28 февраля у Медведева будет 8615, а у Джоковича — 8465 очков. 14 марта у россиянина спишут 250 очков за победу на турнире в Марселе, так что у него останется 8365.

Таким образом, Медведев будет № 1 лишь две недели, но может вернуть первую строчку по итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс, который пройдет 7—20 марта.

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