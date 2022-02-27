Надаль выиграл 91-й одиночный титул в карьере

Победа в Мексике стала для Надаля 91-й в одиночном разряде на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. По этому показателю Надаль занимает четвертое место среди мужчин в Открытой эре (с 1968 года). Выше Надаля находятся американец Джимми Коннорс (109), швейцарец Роджер Федерер (103), представлявший Чехословакию и США Иван Лендл (94). В активе серба Новака Джоковича 86 побед.

В текущем сезоне 35-летний Надаль одержал 15 побед подряд (еще один матч испанец не проводил из-за неявки соперника) и выиграл три титула, включая первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии, в финале которого он выиграл у Медведева. Последний раз Надаль проиграл 6 августа 2021 года — тогда в третьем круге турнира в Вашингтоне он уступил южноафриканцу Ллойду Харрису. Испанец пропустил конец прошлого сезона из-за травмы.