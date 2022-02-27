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27 февраля, источник: Vesti.kz

14-летний казахстанец выиграл престижный теннисный турнир во Франции

14-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы выиграл престижный турнир во Франции, сообщает пресс-служба ФТК.

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Триумфом юного казахстанца завершился супертурнир первой категории серии Tennis Europe среди игроков до 14 лет, который прошел в Париже. В финале Зангар играл против местного теннисиста Тимео Труфелли.

Несмотря на проигрыш в первом сете со счетом 5:7, казахстанец по ходу партии демонстрировал атакующий теннис и держал игру в своих руках. Во втором игровом отрезке Зангар позволил сопернику взять всего один гейм и уверенно забрал партию — 6:1.

В начале решающего сета казахстанец сразу сделал брейк, но в следующем уже француз забрал подачу Зангара. После перехода он стал показывать теннис практически без ошибок. Уверенная игра Нурланулы настолько деморализовала Тимео, что в конечном счете он ничего не смог противопоставить восходящей звезде казахстанского тенниса, проиграв ему со счетом 1:6.

На пути к своему четвертому трофею в турнирах серии Tennis Europe Зангар Нурланулы победил сильнейших игроков из Австрии, России и Франции.

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