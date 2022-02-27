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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев выступил с заявлением о военных действиях

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся первой ракеткой мира, призвал прекратить военные действия. Спортсмен опубликовал заявление в связи с военной спецоперацией России.

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Источник: AP 2022

"Мне кажется, вы все помните мою речь после финала Australian Open? Это были только мои мысли и мои детские мечты. Сегодня я хочу говорить за каждого ребёнка в этом мире. У них всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Всё, что они видят и чувствуют, происходит с ними впервые.

Поэтому я прошу мира, мира между странами. Дети появляются на свет с надеждой, они верят во всё: в людей, в любовь, в безопасность и честность, в свои возможности. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать«, — написал Медведев в своём “твиттере”.

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