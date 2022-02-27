Даниил Медведев выступил с заявлением о военных действиях

"Мне кажется, вы все помните мою речь после финала Australian Open? Это были только мои мысли и мои детские мечты. Сегодня я хочу говорить за каждого ребёнка в этом мире. У них всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди: первые друзья, первые памятные моменты и эмоции. Всё, что они видят и чувствуют, происходит с ними впервые.