Даниил Медведев стал первой ракеткой мира
Официальный сайт ATP представил обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 28 февраля.
Официальный сайт ATP представил обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 28 февраля.
Первой ракеткой мира официально стал россиянин Даниил Медведев. Он вышел на первое место, обойдя серба Новака Джоковича на 150 очков. О том, что Медведев возглавит рейтинг, стало известно еще в середине прошлой недели, когда Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае (ATP-500) проиграл чеху Иржи Веселы — 4:6, 6:7 (4:7).