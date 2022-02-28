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09:38 (мск), источник: Sport24

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Официальный сайт ATP представил обновленный рейтинг теннисистов по состоянию на 28 февраля.

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Источник: Reuters

Первой ракеткой мира официально стал россиянин Даниил Медведев. Он вышел на первое место, обойдя серба Новака Джоковича на 150 очков. О том, что Медведев возглавит рейтинг, стало известно еще в середине прошлой недели, когда Джокович в четвертьфинале турнира в Дубае (ATP-500) проиграл чеху Иржи Веселы — 4:6, 6:7 (4:7).

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