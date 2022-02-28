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18:18 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда норвежского тенниса высказался о матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса

Звезда норвежского тенниса и восьмая ракетка мира Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча со сборной Казахстана в Кубке Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Матч квалификационного раунда между Казахстаном и Норвегией состоится 4 и 5 марта в Осло. Победитель выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет осенью.

— Я думаю, это будет тяжелый матч. У Казахстана хорошая, сильная команда. Первого номера Александра Бублика, я хорошо знаю, мы одного возраста, пересекаемся много лет. Это будет интересно. Не могу точно сказать, когда Казахстан и Норвегия играли в последний раз и не знаю, кто выиграл. Но, конечно, мы будем делать все, что можем, чтобы выиграть, и вы тоже. Это будет захватывающий матч и надеюсь в субботу я смогу захватывающе его завершить.

— У вас была небольшая травма в Буэнос-Айресе, как вы чувствуете себя сейчас?

— Я чувствую себя хорошо. Пришлось две недели отдыхать от турниров. Я не играл в Рио и Сантьяго, как предполагалось, но я смог вернуться в Норвегию, потому что я хотел подготовиться и быть готовым к Кубку Дэвиса. Я в порядке и с нетерпением жду, когда снова буду играть, потому что в этом году были небольшие качели из-за травм и возвращений. Но надеюсь, с этого момента будет много хороших матчей и я смогу быть в тонусе долгое время.

— Кто для вас самый опасный игрок в сборной Казахстана?

— Бублик, конечно, опасный. У него очень хорошие подачи. Мы знаем Кукушкина, я много лет смотрел его по ТВ. Думаю, они оба очень опасны, у них разный стиль. Ожидаю два разных, но очень тяжелых матча.

Напомним, 23-летний Каспер уже провел пять матчей с теннисистами нынешнего состава сборной Казахстана и во всех одержал победы. Трижды он обыграл Александра Бублика (в 2019 году в Санкт-Петербурге (6:7 (3), 6:4, 6:2), в 2021-м в Мадриде (7:5, 6:1) и Париже (6:4, 6:0) и еще дважды Дмитрия Попко (в квалификациях турниров Большого шлема — в 2017 году на US Open (6:4, 6:0) и в 2018-м на Australian Open (7:5, 6:3).

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