Звезда норвежского тенниса высказался о матчах с Казахстаном в Кубке Дэвиса

Матч квалификационного раунда между Казахстаном и Норвегией состоится 4 и 5 марта в Осло. Победитель выйдет в финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет осенью.



— Я думаю, это будет тяжелый матч. У Казахстана хорошая, сильная команда. Первого номера Александра Бублика, я хорошо знаю, мы одного возраста, пересекаемся много лет. Это будет интересно. Не могу точно сказать, когда Казахстан и Норвегия играли в последний раз и не знаю, кто выиграл. Но, конечно, мы будем делать все, что можем, чтобы выиграть, и вы тоже. Это будет захватывающий матч и надеюсь в субботу я смогу захватывающе его завершить.

— У вас была небольшая травма в Буэнос-Айресе, как вы чувствуете себя сейчас?

— Я чувствую себя хорошо. Пришлось две недели отдыхать от турниров. Я не играл в Рио и Сантьяго, как предполагалось, но я смог вернуться в Норвегию, потому что я хотел подготовиться и быть готовым к Кубку Дэвиса. Я в порядке и с нетерпением жду, когда снова буду играть, потому что в этом году были небольшие качели из-за травм и возвращений. Но надеюсь, с этого момента будет много хороших матчей и я смогу быть в тонусе долгое время.

— Кто для вас самый опасный игрок в сборной Казахстана?

— Бублик, конечно, опасный. У него очень хорошие подачи. Мы знаем Кукушкина, я много лет смотрел его по ТВ. Думаю, они оба очень опасны, у них разный стиль. Ожидаю два разных, но очень тяжелых матча.