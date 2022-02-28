Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Сампдория
20
Хоккей. НХЛ
1.03
Вашингтон
Торонто
Хоккей. НХЛ
1.03
Нью-Джерси
Ванкувер
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Рубин
32
Хоккей. НХЛ
1.03
Лос-Анджелес
Бостон
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
22:54 (мск), источник: ТАСС

Украинская теннисистка Свитолина отказывается играть против Потаповой на турнире в Мексике

ТАСС, 28 февраля. Украинка Элина Свитолина отказывается играть против россиянки Анастасии Потаповой в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Наверх
Источник: Reuters

Украинка объявила, что не будет играть на турнирах против российских или белорусских теннисисток, пока их не переведут в статус нейтральных атлетов.

Фоторепортаж
Ситуация в городах Украины

«Я считаю, что нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций — Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), WTA и Международной федерации тенниса (ITF). Таким образом, мы — украинские игроки — обратились к ним с просьбой следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) признавать граждан России или Белоруссии только в качестве нейтральных спортсменов, без демонстрации каких-либо национальных символов, цветов, флагов или гимнов. Соответственно, я хочу объявить о том, что я не буду играть ни завтра на турнире в Монтеррее, ни в каком-либо другом матче против российских или белорусских теннисисток до тех пор, пока наши организации не примут это необходимое решение», — написала Свитолина.

Свитолиной 27 лет, она является 15-й ракеткой мира. На счету украинки 16 титулов под эгидой WTA, также Свитолина является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в одиночном рязряде.

Ранее стало известно, что Федерация тенниса Украины обратилась в ITF с требованием немедленно исключить Федерацию тенниса России (ФТР) из числа участников организации.

 "Если он 20 лет с исключением выступает, закрадывается сомнение, что это — хроническая болезнь или хронический обман"
Это невозможно, так нельзя. Не хочу я ничего, я ненавижу это: Трусова расплакалась перед журналистами
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь