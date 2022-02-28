Украинская теннисистка Свитолина отказывается играть против Потаповой на турнире в Мексике

Украинка объявила, что не будет играть на турнирах против российских или белорусских теннисисток, пока их не переведут в статус нейтральных атлетов.

«Я считаю, что нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций — Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), WTA и Международной федерации тенниса (ITF). Таким образом, мы — украинские игроки — обратились к ним с просьбой следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) признавать граждан России или Белоруссии только в качестве нейтральных спортсменов, без демонстрации каких-либо национальных символов, цветов, флагов или гимнов. Соответственно, я хочу объявить о том, что я не буду играть ни завтра на турнире в Монтеррее, ни в каком-либо другом матче против российских или белорусских теннисисток до тех пор, пока наши организации не примут это необходимое решение», — написала Свитолина.