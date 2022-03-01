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09:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WTA вернула информацию в профилях российских теннисисток на своем сайте

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) вернула информацию в профилях российских теннисисток на сайте организации спустя несколько часов после удаления.

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В понедельник организация удалила из профилей теннисисток из России фотографии и данные о завоеванных титулах, текущем рейтинге, выигранных призовых и возрасте. Теннисистки присутствуют в рейтинге WTA, однако напротив их фамилий нет флага России.

На текущий момент наивысшую позицию в рейтинге WTA среди российских теннисисток занимает Анастасия Павлюченкова — 14-е место. Также в первую сотню входят Вероника Кудерметова (24), Дарья Касаткина (26), Людмила Самсонова (32), Екатерина Александрова (50), Варвара Грачева (71) и Анна Калинская (86).

Исполком МОК в понедельник рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Минобороны РФ подчеркивало, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

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