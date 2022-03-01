14-летний казахстанец возглавил теннисный рейтинг в Европе

Казахстанец идет на первом месте с 445-ю очками, а последнюю победу он одержал на престижном турнире в Париже. На пути к титулу старта серии Tennis Europe первой категории Нурланулы обыграл первых ракеток Австрии, России и Франции.
Что касается общего рейтинга ТЕ, то среди игроков до 14 лет Зангар расположился на пятом месте.
Junior Masters — крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек.
Среди его бывших чемпионов такие звездные игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич. Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.