14-летний казахстанец возглавил теннисный рейтинг в Европе

Казахстанец идет на первом месте с 445-ю очками, а последнюю победу он одержал на престижном турнире в Париже. На пути к титулу старта серии Tennis Europe первой категории Нурланулы обыграл первых ракеток Австрии, России и Франции.

Что касается общего рейтинга ТЕ, то среди игроков до 14 лет Зангар расположился на пятом месте.

Junior Masters — крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек.