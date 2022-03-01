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1 марта, источник: Vesti.kz

14-летний казахстанец возглавил теннисный рейтинг в Европе

14-летний казахстанец Зангар Нурланулы возглавил чемпионскую гонку Tennis Europe (TE), по которому будут определены участники Junior Masters, сообщает пресс-служба ФТК. Финальный старт в этой возрастной категории пройдет осенью 2022 года в Монте-Карло.

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Источник: ktf.kz

Казахстанец идет на первом месте с 445-ю очками, а последнюю победу он одержал на престижном турнире в Париже. На пути к титулу старта серии Tennis Europe первой категории Нурланулы обыграл первых ракеток Австрии, России и Франции.

Что касается общего рейтинга ТЕ, то среди игроков до 14 лет Зангар расположился на пятом месте.

Junior Masters — крупное теннисное международное соревнование, в котором принимает участие молодая элита европейского тенниса (игроки до 14 и до 16 лет), по восемь лучших юношей и девушек.

Среди его бывших чемпионов такие звездные игроки, как Рафаэль Надаль, Ким Клейстерс, Александр Зверев, Белинда Бенчич. Соревнования проходят на легендарных грунтовых кортах клуба в Монте-Карло, также являющегося местом проведения культового ATP Masters 1000, Rolex Monte-Carlo Masters.

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