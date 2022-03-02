Джокович прекратил работу с тренером, с которым сотрудничал 15 лет

Стороны договорились прекратить сотрудничество в прошлом году после итогового турнира в Турине. С 2019 года к команде Джоковича присоединился Горан Иванишевич, который будет продолжать тренировать 34-летнего теннисиста.
«Мариан был рядом со мной в самые важные и памятные моменты моей карьеры. Вместе мы добились невероятных успехов, и я очень благодарен ему за дружбу и самоотверженность на протяжении последних 15 лет. Хотя он может покинуть профессиональную команду, он всегда останется моей семьей, и я не смогу отблагодарить его за все, что он сделал», — сказал Джокович.
Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он находился на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов рекордную 361 неделю.