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08:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович прекратил работу с тренером, с которым сотрудничал 15 лет

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович и его тренер Мариан Вайда объявили о прекращении профессионального сотрудничества после 15 лет совместной работы, сообщается на сайте второй ракетки мира.

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Источник: Reuters

Стороны договорились прекратить сотрудничество в прошлом году после итогового турнира в Турине. С 2019 года к команде Джоковича присоединился Горан Иванишевич, который будет продолжать тренировать 34-летнего теннисиста.

«Мариан был рядом со мной в самые важные и памятные моменты моей карьеры. Вместе мы добились невероятных успехов, и я очень благодарен ему за дружбу и самоотверженность на протяжении последних 15 лет. Хотя он может покинуть профессиональную команду, он всегда останется моей семьей, и я не смогу отблагодарить его за все, что он сделал», — сказал Джокович.

Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он находился на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов рекордную 361 неделю.

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