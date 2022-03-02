Джокович прекратил работу с тренером, с которым сотрудничал 15 лет

«Мариан был рядом со мной в самые важные и памятные моменты моей карьеры. Вместе мы добились невероятных успехов, и я очень благодарен ему за дружбу и самоотверженность на протяжении последних 15 лет. Хотя он может покинуть профессиональную команду, он всегда останется моей семьей, и я не смогу отблагодарить его за все, что он сделал», — сказал Джокович.