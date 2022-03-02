«Жить в реальности? Это скучно!». Александр Бублик — о победном турнире ATP, топ-30 и самом плохом в теннисе

— Александр, в этом году у вас два знаковых достижения — вы впервые выиграли турнир ATP и вошли в топ-30 рейтинга. Что лично для вас это значит?

— То, что была проделана хорошая работа.

— В 2019 году вы завершили сезон в топ-20 по эйсам, в 2020-м — на 12-м месте, а в прошлом — на первом. Расскажите, как вы работаете над своими подачами?

— Тренируем ее. Грамотный подход к тренировкам, индивидуальный к каждому элементу.

— Была ли у вас цель стать лучшим по эйсам?

— Я не люблю себе ставить никаких целей. Я могу поставить себе ориентир и причем ближайший. Выиграть матч, выиграть следующее очко, выиграть следующий гейм. А если брать в глобальном смысле, то, например, я стою 32-й, 33-й, я хотел и считал, что достоин быть в топ-30. И этот некий ориентир для меня был, но это не так, что я сижу и с утра до ночи об этом думаю.

Я считал, что достоин. При том что я был технически в топ-30, потому что рейтинг был заморожен. А в гонке на 2021 год я был 27-й или 25-й, я понимал, что я это сделал уже. И, соответственно, мне хотелось, так как я уже был по факту, если бы рейтинг был разморожен, 25-м. И мне в глубине души хотелось, так как я неплохо играл, неплохие результаты показывал, быть в топ-30.

— Значит ли это, что вы не мечтатель?

— Мне кажется, мечты — это все-таки, безусловно, важная составляющая жизни любого человека. Потому что жить постоянно в реальности, мне кажется, это скучно. Я люблю помечтать. Мне кажется, это важно. Но все-таки мечты они остаются мечтами. И они личные, ты о них не говоришь. В спортивной карьере — это ориентир. То есть мечты выиграть первым Большой шлем у меня нет.

— Мечта заработать 10 или 20 миллионов долларов?

— Это ориентир. Я не считаю его невыполнимым. Мечта — это что-то такое, чего ты не можешь выполнить. Это то, что в тебя вселяет некий задор, что это невозможно. А заработать 10 миллионов долларов или выиграть Большой шлем — это реальные вещи, которые может выполнить человек, я не говорю конкретно о себе или о ком-то другом. А мечта — это что-то для меня недосягаемое, и она позволяет отвлечься от реального мира.

— Что самое плохое в теннисе?

— Лично для меня — путешествия, потому что это тяжело и выматывающе. Кому-то это нравится. Я знаю других теннисистов, которым это нравится и которые получают удовольствие от перелетов. Но лично я человек домашний, я не люблю напрягаться, а это напряжение. Это всегда какой-то небольшой стресс, а я предпочитаю спокойное существование.

— В сознании болельщиков вы очень экспрессивный человек, который может ракетку сломать, выругаться. Это так?

— На корте, в зависимости от дня и настроения, а в жизни — нет.