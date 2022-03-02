Международная федерация настольного тенниса отстранила россиян от участия в турнирах

ТАСС, 2 марта. Российские и белорусские игроки временно отстранены от участия в международных турнирах по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

«Исполнительный комитет ITTF провел собрание 1 марта после консультаций со спортивным сообществом и принял решение немедленно следовать рекомендациям исполкома МОК. Таким образом, до дальнейшего уведомления российские и белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на соревнования, проводимые под эгидой ITTF, а также не будут отображаться российские или белорусские национальные символы, цвета и флаги», — говорится в сообщении.