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10:52 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация настольного тенниса отстранила россиян от участия в турнирах

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 марта. Российские и белорусские игроки временно отстранены от участия в международных турнирах по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

«Исполнительный комитет ITTF провел собрание 1 марта после консультаций со спортивным сообществом и принял решение немедленно следовать рекомендациям исполкома МОК. Таким образом, до дальнейшего уведомления российские и белорусские игроки и официальные лица не будут приглашены или допущены на соревнования, проводимые под эгидой ITTF, а также не будут отображаться российские или белорусские национальные символы, цвета и флаги», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время соревнования под эгидой ITTF не запланированы в России или Белоруссии.

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