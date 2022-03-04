Бублик принес первую победу Казахстану в матче с Норвегией в Кубке Дэвиса

Встреча в Осло против второго номера сборной Норвегии 24-летнего Виктора Дурасовича завершилась со счетом 6:3, 6:2. Игра продолжалась один час и две минуты. Казахстанец за это время сделал 13 эйсов, а Дурасович отметился всего двумя подачами на вылет и одной двойной ошибкой. Причем в первом сете во втором гейме матч был прерван из-за проблем с электричеством на арене в Осло и продолжился через некоторое время.

Стоит отметить, что 24-летний Бублик является 32-й ракеткой мира, а Дурасович занимает 321-е место в рейтинге ATP. Ранее теннисисты между собой не встречались.

«Пока все идет по плану. Виктор Дурасович играл неплохо, в какие-то моменты даже начинал играть хорошо, но я удержался. Смог вовремя отподавать, когда счет был 0:30. В итоге заставил его занервничать и получил нужные брейк-поинты», — прокомментировал свою победу Александр Бублик.

Напомним, в первом матче противостояния Михаил Кукушкин уступил восьмой ракетке мира и звезде норвежской сборной Касперу Рууду со счетом 1:6, 4:6, который выиграл десятый матч подряд в Кубке Дэвиса в одиночном разряде.