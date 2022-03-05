Казахстан выиграл второй матч у Норвегии в Кубке Дэвиса

Теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов выиграли парный матч у Норвегии и вывели Казахстан вперед в противостоянии квалификационного раунда Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Счет после трех матчей 2:1.
Соперниками казахстанцев должны были стать звезда норвежского тенниса и восьмая ракетка мира Каспер Рууд и второй номер Норвегии Виктор Дурасович, но в составе хозяев произошла неожиданная замена. Вместо Каспера Рууда на корт вышел 23-летний Симен Сунде Братхольм, значившийся пятым в списке у Норвегии. Причем в рейтинге ATP у него наивысшей позицией была 1203 строчка, куда он поднялся 23 октября 2017 года. А сейчас он без рейтинга и в одиночном разряде, и в парном.
Начали матч норвежцы также неожиданно и повели со счетом 4:1, но Голубев и Недовесов смогли сделать 4:4. В итоге пришлось играть тай-брейк, где также казахстанские теннисисты проигрывали со счетом 1:4, но забрали первую партию — 12:10.
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Второй сет получился для Голубева и Недовесова более легким и завершился со счетом 6:3. Казахстанцы сделали брейк во втором гейме и довели сет и матч до победы.
Следующими на корт выйдут первые ракетки Казахстана и Норвегии Александр Бублик и Каспер Рууд, а в пятом матче, если он нужен будет, сыграют Михаил Кукушкин и Виктор Дурасович. Победитель этого противостояния пройдет в финальную часть Кубка Дэвиса-2022, которая состоится осенью. «Топ-30 — не предел». Борис Собкин — о работе с Бубликом, его качествах и эмоциях
Напомним, в первом матче противостояния Михаил Кукушкин уступил Касперу Рууду со счетом 1:6, 4:6, который выиграл десятый матч подряд в Кубке Дэвиса в одиночном разряде. А во второй игре Александр Бублик обыграл Виктора Дурасовича со счетом 6:3, 6:2.