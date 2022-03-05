Казахстан выиграл второй матч у Норвегии в Кубке Дэвиса

Теннисисты Андрей Голубев и Александр Недовесов выиграли парный матч у Норвегии и вывели Казахстан вперед в противостоянии квалификационного раунда Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Счет после трех матчей 2:1.

Соперниками казахстанцев должны были стать звезда норвежского тенниса и восьмая ракетка мира Каспер Рууд и второй номер Норвегии Виктор Дурасович, но в составе хозяев произошла неожиданная замена. Вместо Каспера Рууда на корт вышел 23-летний Симен Сунде Братхольм, значившийся пятым в списке у Норвегии. Причем в рейтинге ATP у него наивысшей позицией была 1203 строчка, куда он поднялся 23 октября 2017 года. А сейчас он без рейтинга и в одиночном разряде, и в парном.

Начали матч норвежцы также неожиданно и повели со счетом 4:1, но Голубев и Недовесов смогли сделать 4:4. В итоге пришлось играть тай-брейк, где также казахстанские теннисисты проигрывали со счетом 1:4, но забрали первую партию — 12:10.

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