Немецкая теннисистка: российские игроки смеются над тем, что происходит на Украине

«Хочу сказать сразу, этот конфликт России и Украины ужасен. Я не пытаюсь никак искать поводы для позитива. Это ужасно. Я видела, как мать моего друга спит в метро со своей маленькой дочерью. Во время телефонного разговора слышны взрывы.



Люди беззащитны перед лицом опасности, но они очень смелые. Многие российские игроки, находящиеся здесь, ведут себя неуважительно по отношению к украинцам, которые там страдают. Россияне смеются над ними, некоторые демонстративно надевают спортивные костюмы в цветах флага. Нужно, чтобы люди об этом знали», — цитирует Лис Daily Mail.