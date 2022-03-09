«Они невиновны»: экс-первая ракетка мира поддержала российских спортсменов

«Я не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов только потому, что они из этой страны. Мне сложно что-то сказать. Возможно, в ближайшее время все разрешится, но они не виноваты. Мне жаль от того, какие чувства им приходится сейчас испытывать. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг», — цитирует Халеп румынское издание Digi Sport.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Кроме того, российские и белорусские теннисисты смогут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турнирах Большого шлема только в качестве нейтральных спортсменов без флага страны.