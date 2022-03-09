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19:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Они невиновны»: экс-первая ракетка мира поддержала российских спортсменов

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира румынка Симона Халеп считает, что российские теннисисты не заслуживают осуждения из-за ситуации на Украине только потому, что они являются гражданами России.

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Источник: РИА "Новости"

«Я не думаю, что мы должны осуждать российских теннисистов только потому, что они из этой страны. Мне сложно что-то сказать. Возможно, в ближайшее время все разрешится, но они не виноваты. Мне жаль от того, какие чувства им приходится сейчас испытывать. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг», — цитирует Халеп румынское издание Digi Sport.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии и отменила все турниры в этих странах под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Кроме того, российские и белорусские теннисисты смогут выступать на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), а также турнирах Большого шлема только в качестве нейтральных спортсменов без флага страны.

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