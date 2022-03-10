Даниил Медведев дебютирует в статусе 1-й ракетки мира! 10 причин следить за Индиан-Уэллсом

Крупнейший теннисный «Мастерс», который проходит в калифорнийском Индиан-Уэллсе, вернулся на своё законное место в календаре. В 2020 году именно с него начались массовые отмены соревнований из-за коронавируса, в 2021-м соревнование проводилось в октябре и вот сейчас стартует, как и раньше, в марте.

Оазис в пустыне

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе часто называют ещё неофициальным 5-м «Большим шлемом», поскольку в нём разыгрывается 7 кругов, а под сами соревнования зарезервированы в календаре 2 недели. Мужской турнир относится к категории «Мастерс-1000», а женский — WTA-1000, следовательно, за победу чемпионы получают 1000 рейтинговых очков. Место проведения соревнований довольно необычное. По сути, это оазис посреди калифорнийской пустыни. Ветер часто приносит на корт песок, и теннисисты называют покрытие в Индиан-Уэллсе наждачной бумагой. «Турнир в Индиан-Уэллсе очень часто бывает капризным. Там очень сухой воздух. Играть очень тяжело, губы просто рвутся от сухости. Результат очень часто непредсказуем», — сказал в интервью «Чемпионату» Борис Собкин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Ca4jjtJN8_I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ca4jjtJN8_I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Бойкот сестёр Уильямс

Мужской турнир разыгрывается с 1974 года и, поблуждав по трём городам Аризоны и Калифорнии, обосновался в Индиан-Уэллсе в 1987 году. Рекорд по количеству титулов делят Роджер Федерер и Новак Джокович — по 5. Состязания среди женщин проводятся с 1989-го, и пока никому в истории не удавалось выиграть главный трофей 3 раза. По две победы у целой группы теннисисток — Мартина Навратилова, Мэри-Джо Фернандес, Штеффи Граф, Линдсей Дэвенпорт, Серена Уильямс, Ким Клейстерс, Даниэла Гантухова, Мария Шарапова и Виктория Азаренко. Турнир печально знаменит скандалом 2001 года, связанным как раз с Сереной, когда её освистали и обвинили в договорняке с сестрой Винус, после чего американки долго бойкотировали это соревнование.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaDkgjIvGD1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaDkgjIvGD1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaDkgjIvGD1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Serena Williams (@serenawilliams)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шарапова среди рекордсменок

Для российских мужчин этот «Мастерс» не самый удачный. Лишь Андрей Чесноков в далёком 1992 году доходил тут до финала. А вот у женщин успехов в Индиан-Уэллсе было гораздо больше. Мария Шарапова выиграла здесь два титула (2006, 2013) и ещё раз становилась финалисткой (2012). Победы были также на счету Веры Звонарёвой (2009) и Елены Весниной (2017). До финала ещё доходили Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017) и Дарья Касаткина (2018).

Первый крупный турнир без флага

По совместному решению WTA, ATP и ITF российские и белорусские теннисисты теперь выступают без национального флага и любого обозначения своей страны. И Индиан-Уэллс — первый крупный турнир, где у наших игроков вместо надписи RUS будет пустота. Тем не менее все игроки до соревнований допущены, все готовы сражаться за главный трофей.

Дебют Медведева в статусе 1-й ракетки мира

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе-2022 станет дебютным для Даниила Медведева турниром, на котором он будет играть в статусе 1-й ракетки мира. Напомним, 28 февраля россиянин впервые в карьере поднялся на верхнюю строчку рейтинга ATP и продержится на ней как минимум 3 недели — до конца Индиан-Уэллса. Сейчас Медведев опережает Джоковича на 150 очков. Но 21 марта у Даниила сгорят 250 очков за титул в Марселе-2021, и, чтобы сохранить лидерство к следующему «Мастерсу» в Майами, россиянин должен в Калифорнии дойти как минимум до ¼ финала. И то, если Джокович не наберёт там много очков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Cah3XQ1JThr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Cah3XQ1JThr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Cah3XQ1JThr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович — да или нет?

Кстати, по поводу Джоковича. До сих пор неясно, сыграет ли серб на турнире или нет из-за своей позиции по вакцинации. По нынешним законам, человеку, чтобы попасть в США, нужно быть полностью вакцинированным. Есть некоторые лазейки, которые пытаются использовать команда серба и организаторы турнира, но мы все помним, чем для Новака закончилась попытка сыграть на Australian Open. Пока серб в сетке, он занял полагающуюся ему по рейтингу позицию, но в любой момент он может оказаться вне игры.

Победные серии Надаля и Рублёва

Вообще, в мужской сетке значатся все сильнейшие на сегодняшний день игроки, включая Рафаэля Надаля, который в этом сезоне не знает пока поражений. Испанец завоевал 3 титула — в Мельбурне, на Australian Open и в Акапулько — и его победная серия длится уже 15 матчей. Ещё одна успешная серия принадлежит россиянину Андрею Рублёву. В феврале россиянин выиграл два титула — в Марселе и Дубае, победив 9 соперников.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CaeTXTtOkEk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CaeTXTtOkEk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CaeTXTtOkEk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Солидные призовые

Турнир в США традиционно придерживается принципа равенства призовых для мужчин и женщин. Общий сумма выплат игрокам составляет солидные $ 16 953 510. Участник или участница 1-го круга получат по $ 18 200, а чемпион и чемпионка — по $ 1 231 245.

Расклад мужской сетки

По итогам жеребьёвки в одну половину мужской сетки попали Медведев (1) и Надаль (4). Это значит, что финалисты Australian Open — 2022 могут встретиться в Индиан-Уэллсе в полуфинале. В другой половине оказались Джокович (2) и Александр Зверев (3). Если все высоко сеяные теннисисты дойдут до ¼ финала, то пары будут выглядеть так: Медведев (1) — Стефанос Циципас (5), Надаль (4) — Каспер Рууд (8), Маттео Берреттини (6) — Зверев (3), Рублёв (7) — Джокович (2). В посев попали и ещё два россиянина — Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (25). Отметим, что все сеяные игроки на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе пропускают первый круг и начинают борьбу со второго раунда.

Расклад женской сетки

В женском турнире не принимает участия 1-я ракетка мира Эшли Барти из Австралии. Сетку возглавила чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова, но она уже после жеребьёвки снялась из-за травмы локтя. Самый высокий посев среди участниц в итоге оказался у Арины Соболенко из Беларуси. Кстати, она попала в одну восьмушку сетки со своей соотечественницей — Викторией Азаренко, и в случае успешного выступления обеих они встретятся в 4-м круге.

В сетке также значатся 6 теннисисток из России — Вероника Кудерметова (21), Дарья Касаткина (23), Людмила Самсонова (28), Екатерина Александрова, Вера Звонарёва и Анастасия Потапова.

Вот 10 причин, почему надо следить за Индиан-Уэллсом-2022. Турнир пройдёт с 9 по 20 марта.