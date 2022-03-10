Теннисист Джокович отказался от участия в турнирах в США

Место серба в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе займет болгарин Григор Димитров. Ранее пресс-служба соревнований сообщала, что участие Джоковича зависит от получения им специального разрешения на въезд в США, так как спортсмен не проходил вакцинацию от коронавируса.

«Несмотря на попадание в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать. Я получил подтверждение, что правила [въезда] не изменятся, поэтому не смогу сыграть в США. Желаю удачи всем участникам этих замечательных турниров», — написал теннисист в Twitter.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bba68921a6770ad05bf" data-vnd="9bba68921a6770ad05bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bba68921a6770ad05bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Джокович продолжает утверждать, что он не против вакцинации, но сам не планирует прививаться.