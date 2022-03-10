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11:07 (мск), источник: Газета.Ру

Теннисист Джокович отказался от участия в турнирах в США

Вторая ракетка мира, серб Новак Джокович отказался от участия в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американских Индиан-Уэллсе и Майами.

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Источник: Reuters
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Место серба в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе займет болгарин Григор Димитров. Ранее пресс-служба соревнований сообщала, что участие Джоковича зависит от получения им специального разрешения на въезд в США, так как спортсмен не проходил вакцинацию от коронавируса.

«Несмотря на попадание в список участников турниров в США, я знал, что вряд ли смогу приехать. Я получил подтверждение, что правила [въезда] не изменятся, поэтому не смогу сыграть в США. Желаю удачи всем участникам этих замечательных турниров», — написал теннисист в Twitter.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

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Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну.

Джокович продолжает утверждать, что он не против вакцинации, но сам не планирует прививаться.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что допуск Новака Джоковича к турниру «Мастерс» в Риме будет неправильным решением.

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